الأسطول الجزائري يتعزز بـ 3 سفن حربية روسية الصنع عالية القدرات

قال الموقع الجزائري "ميناديفونس"، الخاص بالشؤون العسكرية وأسواق السلاح، إن الجزائر تتأهب لتسلم 3 طرادات روسية الصنع من نوع "ستيريغوتشي بروجكت 20380" بحلول العام 2021.

وأوضحت أن اثنتين منها يجري إنجازهما في ورشات "سيفيرنايا فيرف" في سان بطرسبرغ الروسية، وأن هذا المشروع، الذي أكده من جهته منتدى "دفاع وتكنولوجيا" (Defense and technology) المتخصص في الشؤون

العسكرية، استغرق تجسيده قرابة 10 أعوام.

وألمح الموقع الإعلامي الإلكتروني الجزائري إلى أن تأخير إنجاز صفقة الطرادات مرتبط بالحظر المفروض على روسيا من طرف الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التي كانت موسكو تشتري منها "توربينات" السفن قبل أن تتحرر من هذا القيد بالحصول على هذه التكنولوجيا

عن طريق شركة "أو دي كا" (ODK) ابتداء من العام 2016.

وأضاف موقع "ميناديفونس" أن موسكو قررت تسليم الجزائر نسخة مطورة من هذه الطرادات بنفس القدرات والمواصفات التي يتوفر عليها هذا النوع من السفن الحربية في الأسطول البحري الروسي.

ومن بين الخصائص القوية للطرادات الثلاثة، التي سترسو في القواعد البحرية الجزائرية العام المقبل، تجهيزاتها الإلكترونية المتطورة وتضمنها صواريخ مضادة للسفن، بالإضافة إلى نظام دفاعي جوي من نوع "بانتسير آم" وصواريخ "سام ريدوت".