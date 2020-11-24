بومبيو: نعمل على حرمان إيران من السلاح النووي والأموال

أعلن ​وزير الخارجية​ الأمريكي، ​مايكل بومبيو​، أن بلاده «تعمل على حرمان ​إيران​ من الحصول على الأسلحة النووية والأموال». جاء ذلك خلال ​مؤتمر صحفي​ عقده مع نظيره ​الكويتي، ووجَّه بومبيو الشكر للكويت على العمل الذي تقوم به لدعم الجنود الأمريكيين في القواعد العسكرية.

وأضاف: «نحن لدينا علاقات قوية وتاريخية مع الكويت»، مُعتبراً أن «الكثيرين يُعانون من ​فيروس كورونا​ حول ​العالم؛​ لأن ​الصين​ و​الحزب الشيوعي​ الصيني فشل في تنبيه العالم بشأن خطر الفيروس».

وعبَّر وزير الخارجية الكويتي عن «الامتنان بالتزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة»، مُعتبراً أن "البقاء على الحوار الاستراتيجي بين البلدين أمر مهم، وهناك بعض المجالات والقطاعات التي تُعزِّز تعاوننا مع الولايات المتحدة، ونتعاون أيضاً ضد الإرهاب، ونزيد تعاوننا في مجال الأمن السيبراني».