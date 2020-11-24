سيف اليزيد - قتل 14 شخصاً على الأقل، اليوم الثلاثاء، بانفجارين وقعا في ولاية باميان في وسط أفغانستان.

وقال طارق عريان الناطق باسم وزارة الداخلية «وقع انفجاران في سوق، ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً وشرطي سير وإصابة 45 شخصاً بجروح».

وأضاف عريان «نحقق في التفجيرين الداميين في باميان، هذه جريمة لا تغتفر».

وأكد زبردست صافي، قائد شرطة باميان حصيلة الضحايا، موضحاً أن كل الجرحى من المدنيين.

وقال الناطق باسم شرطة باميان رضا يوسفي، إن المتفجرات وضعت في مكانين مختلفين.

ولم تتبن أي جهة على الفور الانفجارين، فيما نفت حركة طالبان أي مسؤولية لها.

تعتبر باميان وجهة سياحية تضم العديد من المعابد والأديرة والرسوم البوذية.

كانت هذه تفاصيل خبر 14 قتيلاً بتفجيرين في وسط أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.