العراق يسجل 2292 إصابة جديدة بـ«كورونا» و35 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجل 2292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 539749 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 35 حالة وفاة. وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 12031 حالة بعد تسجيل 35 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 469784 حالة بعد تسجيل 2130 حالة شفاء اليوم أيضاً.

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