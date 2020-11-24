إلغاء اجتماع مجلس الأمن حول إثيوبيا

لاجئون من إثيوبيا
بناء على طلب من أديس ابابا التي تريد منح الوساطة الإفريقية مزيدا من الوقت، ألغي أول اجتماع لمجلس الامن كان مقررا اليوم الثلاثاء لمناقشة النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي.
وقال دبلوماسي إفريقي إن جنوب إفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين التي كانت طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق، “سحبت طلبها لأن الموفدين الأفارقة الذين تم اختيارهم لم يتوجهوا بعد إلى إثيوبيا”، وأن “من الضروري منح الجهود الإقليمية التي بدأت مزيدا من الوقت”، بحسب (أ ف ب).
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