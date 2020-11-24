كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، المملكة العربية السعودية بنجاح قمة مجموعة العشرين. وقال في تغريدة على صفحته الرسمية عبر “تويتر”: “أهنئ خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان بنجاح “قمة مجموعة العشرين” برئاسة المملكة”. وأضاف: “النجاح الذي حققته قمة G20 يجسد دور السعودية المحوري على الساحة الدولية وقدرتها على توجيه جهود العالم للتعامل مع التحديات المشتركة للبشرية في ظروف استثنائية وصعبة سببتها جائحة كورونا”.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يهنئ الملك سلمان وولي العهد بنجاح قمة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.