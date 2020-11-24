الفنان العراقي محمد السالم يعترف بسرقة لحن أغنية المغربي أحمد شوقي

اعترف الفنان العراقي، محمد السالم، باستيلاء قناة عراقية على لحن أغنية الفنان أحمد شوقي “تسونامي”، واستخدامه في أغنية جينيريك لمسلسل عراقي أداها السالم، سابقا.

وَظهر السالم في مقطع فيديو حديث، وهو يعترف لصحافي إماراتي بأن لحن أغنية مسلسل “شلع قلع” هو نفسه لحن أغنية شوقي “تسونامي، موضحا أنه لم يكن يعرف ذلك قبل أدائها.

ووجه السالم أصابع الاتهام إلى القناة العراقية، موضحا أنها هي من تكفلت بالتحضير للأغنية، وطلبت منه تقديمها كجنيريك للمسلسل دون علمه بموضوع سرقة لحنها.

وأكد السالم أن أغنية جينيريك المسلسل حذفت حماية لحقوق شوقي، موجها التحية إليه، ومتمنيا العمل على مشروع يجمعهما.

وكان أحمد شوقي، قد حاول التواصل مع محمد السالم من قبل، للاحتجاج على سرقة لحن أغنيته، لكنه فشل في ذلك، كما تواصل مع القناة، التي بثت المسلسل، فحاول أحد مسؤوليها معالجة الوضع باستضافته في أحد برامجها، لكنه رفض، واتجه نحو القضاء، طبقا لتصريحات صادرة عنه.