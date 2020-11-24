هدى صدقي تعود إلى الشاشة في مسلسل من أربع حلقات

كشفت الفنانة، هدى صدقي، اليوم الثلاثاء، اقتراب موعد عودتها إلى الشاشة، من خلال مسلسل تلفزي جديد، يحمل اسم “سالف عذرا”، يرتقب بثه على القناة الأولى.

المسلسل الجديد يتكون من أربع حلقات مطولة، مدة الواحدة منها 52 دقيقة، وهو من تأليف مشترك بين المخرجة جميلة البترجي، وأحمد بوعروة، وعبد الهادي سيكي.

ويشارك في المسلسل، إلى جانب هدى صدقي، كل من ربيع القاطي، وآمال التمار، وجواد السايح، وإدريس رمسيس، وسعيد قيلش.

وأنجز الفيلم، في شهر شتنبر الماضي، ويحكي عن قصة صراع فتاة تدعى “عذرا”، يحاول أشقاؤها حرمانها من الإرث، ما يدفعها إلى احتراف الغناء الشعبي، متخذة منه وسلية للتعبير عما عاشته.