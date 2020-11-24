جدل في سفارة لبنان.. العسري يقول: السفير كان على علم بأني حاضر بصفتي الحزبية

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، في بيان بعثه إلى “اليوم 24″، أن حضوره لاستقبال لدى سفير لبنان بالمملكة المغربية يوم الخميس الفائت، كان بالعلم المسبق للسفارة والسفير بصفته كعضو للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد. مضيفا أنه قدم نفسه في بداية الاستقبال بهذه الصفة. نافيا أن تكون هناك أي علاقة شخصية تجمعه بالسفير.
العسري قال كذلك في رده على موضوع نشر بالموقع يوم السبت الفائت، إن الاجتماع كان مقررا أن تحضره الأمينة العامة لحزبه، نبيلة منيب، لكن تعذر عليها ذلك بسبب “تزامن الاستقبال مع التزامات سياسية سابقة”.
وفي الواقع، لا تتعارض هذه التوضيحات كليا مع المضامين الأساسية التي نشرت سابقا، فالقيادي في الحزب الاشتراكي الموحد لم يفنذ بشكل بات مسألة عدم تلقيه دعوة شخصية من السفير بشكل مباشر، بل اكتفى بالقول بأن السفير كان على علم بحضوره بصفته تلك فقط. يعزز ذلك أقوال أعضاء جمعية “الشباب الأخضر”، بأن السفير اتصل عبر الهاتف بشخص منهم، اسمه نزار الهسكوري، وهو من تكلف بتشكيل الوفد، والتنسيق مع سفارة لبنان بخصوص ترتيبات الاستقبال.
مصدر بسفارة لبنان بالرباط، أكد لموقع “اليوم 24″، بأن السفير وجه الدعوة إلى نزار الهسكوري، عبر مكالمة هاتفية يوم 16 نونبر، مضيفا أن السفير تعرف على الهسكوري في نشاط يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، ولسوف يوافق لاحقا على تركيبة الوفد الذي قام بتشكيله خصيصا لهذا الاستقبال، لكن غاب عضو من الوفد عن الحضور، ويتعلق الأمر بعمر بنعحيبة.
من جانب آخر، لم يفسر العسري الطريقة التي يمكن للأمينة العامة لحزبه أن تحضر حفل استقبال لدى سفير لبنان، بصفتها هذه، ضمن وفد يتشكل فقط من أعضاء جمعيات محلية في طنجة، بعض أعضائها غير مرتبطين بالحزب الاشتراكي الموحد.
كانت هذه تفاصيل خبر جدل في سفارة لبنان.. العسري يقول: السفير كان على علم بأني حاضر بصفتي الحزبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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