بلد مجاور للعراق يسجل 4586 إصابة جديدة بكورونا

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن ارتفع إلى 192996 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليا 65183 حالة.

وتم تسجيل 78 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2380 حالة، كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 5419 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء 125433 حالة.

