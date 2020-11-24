شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ لـ"وزير الخارجية" : الشعب يساندكم بالمعارك الدبلوماسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، السفير سامح شكري وزير الخارجية بمكتبه، وذلك لتقديم التهنئة لـ"عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية، وذلك بحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.

ومن جانبه ثمن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جهود وزارة الخارجية الدبلوماسية مؤكدا ثقه الشعب في حكومته ووقوفه خلفها في ما وصفه بـ"المعارك الدبلوماسية الضارية" التي تقوم بها، قائلاً : نوجه لكم الشكر، وننقل نبض الشارع المساند للجولات الدبلوماسية المصرية التي تقومون بها.

واضاف عبد الرازق، أن هناك معارك دبلوماسية عنيفة تخوضها و تقومون بجولات ناجحة قائلاً: " نحن ندعمكم و كذلك مؤسسات الدولة كاملة و الدبلوماسية المصرية تحقق كل ما هو مأمول.

بدوره هنأ وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة انتخابية والاستحقاق الانتخابي، مؤكداً الحرص الدائم والمستمر مع نواب الشعب، وممثليه لتبادل الرؤى بكل شفافية و لتلبية احتياجات الشعب المصري و الوفاء بها.

ولفت شكري إلي الحرص في دعم المصريين بالخارج عبر السفارات، مؤكداً أن كافة مؤسسات الدولة التنفيذية و التشريعية تسعى لتحقيق طموحات الشعب في إطار توجيهات القيادة السياسية لحماية مصالح الشعب و تحقيق الاستقرار والتقدم للدولة المصرية والشعب العظيم