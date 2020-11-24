من ملاعب إيرو سبورت.. الزمالك يتأهب لنهائي أفريقيا.. والجونة يستعد للدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط إجراءات وقائية واحترازية منضبطة تستضيف ملاعب نادي إيرو سبورت التابع للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تدريبات الفريق الأول بنادي الزمالك استعدادا للنهائي المرتقب لدوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي والمقرر إقامته الجمعة القادمة باستاد القاهرة الدولي. وأقام أيضا فريق كرة القدم بنادي الجونة معسكره التدريبي بملاعب إيرو سبورت في إطار استعداداته للموسم المقبل من بطولة الدوري العام. ومن جانبه، أكد الملاح على هاني رئيس مجلس إدارة نادي إيرو سبورت - على أن اختيار الأندية المصرية والمنتخبات الدولية لملاعب إيرو سبورت للتدريب وإقامة المعسكرات الرياضية استعدادا للبطولات والمباريات الهامة دليل وشهادة نجاح لمنظومة التجهيزات التي تقوم بها وزارة الطيران المدني برعاية معالي وزير الطيران المدني الطيار محمد منار ونائبه الطيار منتصر مناع والتوجيهات المستمرة من المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، من أجل الحفاظ على كفاءة الصرح الرياضي الواعد المتمثل في نادي إيرو سبورت ووضعه على خريطة الوجهات الرياضية الهامة في مصر.

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