"أكسفورد" تعلن عن لقاح "كورونا" فعّال بنسبة 70%

أعلن مختبر أسترازينيكا البريطاني اليوم، الإثنين 23 نوفمبر 2020، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي يطوّره بالإشتراك مع جامعة أكسفورد، فعّال بنسبة 70% للوقاية من المرض.

ووفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، أوضح المختبر أنها نتائج مؤقتة لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في بريطانيا والبرازيل.

وقال الباحث الرئيسي في أسترازينيكا، أندرو بولارد إن العلماء سعداء بالنتائج، مشيرا إلى أن الباحثين وجدوا أنه إذا تم إعطاء الأشخاص نصف جرعة متبوعة بجرعة كاملة، بدلا من جرعتين كاملتين، فإن نسبة الوقاية ترتفع إلى 90 في المائة.