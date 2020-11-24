سجلت موريتانيا 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و167 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 169 وفاة.
وفي وقت سابق قال منسق الكوفيد في وزارة الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف، حسبما نقلت الإذاعة الموريتانية، إنه تم تسجيل تعافي 18 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى7609 حالة، في حين وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 169 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تُسجل 39 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.