المكسيك تسجل 7483 إصابة جديدة بكورونا و250 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الثلاثاء تسجيل 7 آلاف و483 إصابة جديدة و250 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.
وذكرت صحيفة (إل يونيفرسال) المكسيكية على موقعها الإلكتروني اليوم أن إجمالى عدد الإصابات بكورونا فى البلاد ارتفع إلى مليون و49 ألفا و358 حالة، فيما ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس إلى 101 ألف و926 حالة وفاة.
وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم السبت تسجيل6426 إصابة جديدة و719 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية على موقعها الإلكتروني اليوم أن إجمالى عدد الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و25 ألفا و969 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 100 ألف و823 حالة وفاة.
وسجلت السلطات الصحية المكسيكية حتى اليوم الجمعة،حسب آخر البيانات المنشورة على الموقع الحكومي الخاص بمتابعة تفشي كورونا، 100104 وفيات ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها منذ بداية الجائحة مليونا و19543 حالة منها 18947 حالة نشطة و766361 حالة شفاء، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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