وفاة ديفيد دينكنز العمدة الأول لنيويورك

توفي ديفيد دينكنز، الاثنين عن عمر ناهز 93 عاما، الذي شغل منصب عمدة نيويورك في التسعينات، وكان العمدة الأول والوحيد من أصل إفريقي للمدينة، وفقًا لـ"رويترز".

ونقلت شبكة "إن بي سي نيويورك" وصحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر أن مساعدا

طبيا لدينكنز وجده في حالة غيبوبة في شقته مساء الاثنين، وأكد مصدر لـ"رويترز" نبأ وفاته.

ولد دينكنز عام 1927 في ولاية نيو جيرسي، والتحق بجامعة هوارد وكلية الحقوق في

واستقر في نهاية المطاف في هارلم، أحد أحياء مانهاتن العليا بنيويورك المعروف كمركز للأمريكيين من أصول إفريقية، حيث انخرط في السياسة المحلية.

في سباق رئيس البلدية عام 1989، هزم دينكينز رئيس البلدية الديمقراطي القائم وقتذاك إد كوتش، والمدعي العام الجمهوري رودي جولياني، الذي عاد ليهزم دينكنز بعد أربع سنوات.