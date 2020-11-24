24326 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا ،اليوم الثلاثاء، تسجيل 24326 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة انخفاضًا 25173 عن أمس، فيما شهد معدل الوفيات قفزة كبيرة من 361 أمس إلى 491 اليوم في أعلى زيادة يومية.

بذلك وصلت حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليونين و138828 حالة، منها 37031 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين زاد بواقع 23226

خلال اليوم الماضي ليبلغ مليونًا و634671 شخصًا، مع بقاء 467 126 حالة نشطة.

وشهدت العاصمة موسكو تراجعًا ملموسًا بعدد الإصابات الجديدة من 6866 أمس إلى 5838 اليوم، مع ارتفاع الوفيات اليومية إلى 76 مقابل 71 أمس. وووصل مجموع الإصابات في المدينة 566417، منها 8455 حالة وفاة و416242 حالة شفاء.

وفي بطرسبورغ، واصل معدل الإصابات اليومية ارتفاعه من 2926

أمس إلى 3179 اليوم، بالتوازي مع زيادة ملموسة في عدد المتعافين الذي زاد بواقع 1628 مقابل 1335 أمس، في حين سجل معدل الوفيات ارتفاعا قياسيا من 20 أمس إلى 80 اليوم.

وبلغت حصيلة الحالات في المدينة 104043 إصابة، منها 5053 حالة وفاة و60116 حالة شفاء.

وذكرت تاتيانا غوليكوفا، نائية رئيس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء أن الوضع بشأن تفشي فيروس كورونا في روسيا يشهد تدهورا في ظل حلول موسم الخريف- الشتاء لانتشار الأوبئة، وأشارت إلى أنه التطعيم ضد كورونا بصورة جماعية سيبدأ اعتبارا من مطلع العام المقبل، مشددة على أنه سيكون اختياريا.