رئيس الصين يؤكد أهمية تعزيز التعاون الصيني الأفريقي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أهمية تعزيز التعاون الصيني الأفريقي والبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق؛ من أجل تحقيق المزيد من الفوائد للبلدين والشعبين.

قال بينج -في رسائل متبادلة اليوم مع نظيرته الإثيوبية، سهلي ورق زودي، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين- إنه مستعد للعمل مع زودي لتنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي والقمة الصينية- الأفريقية الاستثنائية بشأن التضامن ضد كوفيد-19، وتعزيز التعاون بشأن البناء المشترك للحزام والطريق، وتقديم مساهمات أكثر إيجابية لبناء مجتمع صيني- أفريقي أوثق ذي مستقبل مشترك.

من جانبها، أعربت رئيسة إثيوبيا سهلي

ورق زودي عن رغبتها في العمل بشكل وثيق مع الرئيس الصيني لمواصلة تعزيز العلاقات الودية التقليدية بين البلدين، وتعميق التعاون الثنائي وتوسيعه، من أجل تحقيق المزيد من الفوائد للبلدين وشعبيهما.

وتعتزم الصين تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع زيادة المواليد، والتصدي لشيخوخة السكان السريعة، وذلك في إطار خطتها الخمسية الجديدة 2021-2025.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية عن خبراء قولهم، إن الصين ستقدم دعمًا ماليًا وسياسيًا كبيرًا لتشجيع الأزواج على إنجاب عدد أكبر من الأطفال.

وقالت يوان شين، نائب رئيس جمعية

السكان الصينية: "سيتم تطبيق سياسات سكانية أكثر شمولا لتحسين الخصوبة ونوعية القوى العاملة والتركيبة السكانية".

وطبقت الصين "سياسة الطفل الواحد" المثيرة للجدل عام 1978 قائلة

إن الزيادة السكانية السريعة ولا سيما في الريف تقوّض الجهود المبذولة للحد من الفقر وتنمية الاقتصاد.

وقررت الصين، أكثر دول العالم سكانا، في عام 2016 تخفيف القيود والسماح للأزواج بإنجاب طفل ثان في محاولة لمعالجة الزيادة السريعة في تعداد كبار السن بالإضافة إلى انكماش القوة العاملة.

وبحسب علماء فإن عدد المواطنين الذين تبلغ أعمارهم ستين عاما فأكثر بلغ 254 مليونا بنهاية العام الماضي أي ما يعادل 18.1 في المئة من السكان.

ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 300 مليون بحلول عام 2025، و400 مليون بحلول عام 2035، مما يشكل ضغطا كبيرا على نظام الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد.