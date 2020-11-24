شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 9 أشهر.. ولاية فيكتوريا الأسترالية "صفر" إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وكتبت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في فيكتوريا على تويتر اليوم الثلاثاء: "المرة الأخيرة التي لم يتم فيها تسجيل أي حالات نشطة في الولاية كانت في 29 فبراير".
وكانت آخر حالة نشطة هي لرجل في التسعينيات من العمر وخرج من المستشفى يوم الاثنين.
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