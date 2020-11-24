شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 9 أشهر.. ولاية فيكتوريا الأسترالية "صفر" إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

لم تسجل ولاية فيكتوريا الأسترالية، التي كانت في مركز الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا في البلاد، الثلاثاء ، أي حالات نشطة للإصابة بمرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا لأول مرة منذ ما يقرب من تسعة أشهر.

وكتبت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في فيكتوريا على تويتر اليوم الثلاثاء: "المرة الأخيرة التي لم يتم فيها تسجيل أي حالات نشطة في الولاية كانت في 29 فبراير".

وكانت آخر حالة نشطة هي لرجل في التسعينيات من العمر وخرج من المستشفى يوم الاثنين.