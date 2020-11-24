شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تطلق قنابل الغاز لإخلاء مخيم للمهاجرين والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الشرطة في تغريدة تحمل بيانا موسعا: "تم نصب مخيم بشكل غير قانوني في ساحة بلاس دي لا ريبابليك في باريس اليوم، وشرعت الشرطة فورا في إخلاء هذا الاحتلال غير القانوني لمكان عام".
وذكرت الشرطة في البيان أن "جمعيات معينة" نظمت إنشاء المخيم المؤقت، وقالت إن هذا الأمر "غير مقبول".
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع أثناء إخلاء المخيم، مشيرة إلى أن العملية استغرقت أقل من عشر دقائق.
وقال وزير الداخلية جيرار دارمانين عبر تويتر إن صور العملية "صادمة" وإنه طلب "تقريرا تفصيليا" عن الأحداث من مديرية الشرطة بحلول منتصف نهار الثلاثاء.
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