تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار

سجّلت محافظة ذي قار، الثلاثاء، 47 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس. وقال مصدر طبي في حديث لـ الخليج 365، إن "الكوادر الصحية العاملة في ذي قار، سجّلت اليوم، 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا ". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "كوادرنا سجّلت كذلك حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس المستجد".

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