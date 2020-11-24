رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عن زيارته للبحرين "قريبا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن قبوله دعوة بحرينية لزيارة المنامة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون قريبا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365” إن "نتنياهو أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع ولي العهد ورئيس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين".



وفي ختام المكالمة قال نتنياهو: "تحدثت للتو مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وكان هذا الاتصال الهاتفي الثاني الذي جرى بيننا وهو كان وديا جدا".

وأضاف: "كلانا منفعلان جدا من قدرتنا على تقديم ثمار السلام إلى شعبينا وبلدينا خلال وقت وجيز جدا".

وتابع: "ولذا فإنه وجه لي دعوة بالقيام قريبا بزيارة إلى البحرين وأنا سأقوم بها بكل سرور".