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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جبهة تيغراي تعلن تدمير لواء عسكري للجيش الاثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت جبهة تيغراي أنها حققت تقدما عسكريا اليوم الثلاثاء في معاركها ضد الجيش الاثيوبي.
وقالت الجبهة: دمرنا لواء عسكريًا مدرعًا للجيش الإثيوبي في تخوم ميكلي عاصمة الإقليم.
تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت أعلن مجلس الأمن الدولي، أنه سيعقد اليوم الثلاثاء، بطلب من ثلاث دول هي تونس وجنوب إفريقيا و"سان فنسان وغرينادين" أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تيغراي الانفصالية الإثيوبية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، مساء الاثنين.
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