شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، لطيفة نهارًا، شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، علي القاهرة والوجه البحري.



الطقس في القاهرة اليوم

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية لطيفة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ_البحيرة والدقهلية).

الطقس في الاسكندرية اليوم

وتسقط أمطار متوسطة علي بعض المناطق من (الاسكندرية، السلوم، رشيد وبلطيم)، وعلي جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة.

الطقس في سانت كاترين

وأشارت الهيئة إلي أن البلاد تتأثر بمرتفع العروض الوسطي علي السطح، وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس في سوهاج

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلا علي الجنوب، شديد البرودة في الشمال، والرياح معتدلة، وأمطار متوسطة إلي غزيرة علي بعض المناطق من (الصعيد_مطروح_سيدي عبد الرحمن).

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 11.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 26 درجة للعظمى و 13 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 27 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلي شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 إلي 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.