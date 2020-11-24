دبي تبدأ فحص كورونا للأطفال عن طريق اللعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت هيئة الصحة بدبي أمس، إجراء فحص «كوفيد19» للأطفال من عمر (3 – 16) سنة، عن طريق اللعاب، بدلاً من فحص (pcr)، وذلك لتجنيب الأطفال الخوف والرهبة، وفقا للبيان.



وقالت الدكتورة خولة الحداد، استشارية طب الأسرة مدير مركز زعبيل الصحي، عقب إجراء المركز أول فحص عن طريق اللعاب: إن عملية الفحص سهلة جداً ولا تتم عن طريق أخذ مسحة من اللعاب من داخل الفم، وإنما عن طريق أخذ عينة من اللعاب، يتم وضعها في حاوية صغيرة، ويتم إرسالها للمختبر، مؤكدة أن دولة الإمارات سباقة في استخدام اللعاب للكشف عن «كوفيد19»، كونها أول دولة تعتمده في منطقة الشرق الأوسط ونتائجه دقيقة ومضمونة، واعتمدت الهيئة الطريقة الجديدة للأطفال ما بين (3 – 16) سنة، استناداً للبحوث والدراسات العلمية المتخصصة والبروتوكولات التي خلص إليها شريكها الاستراتيجي المتمثل في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والتي أكدت إمكانية الاستدلال على وجود فيروس «كورونا» من عدمه من خلال فحص عينة من اللعاب.

وستوفر هذه الخطوة طريقة أكثر راحة للأطفال عند قيامهم بفحص «كوفيد19».

وشملت الدراسة البحثية التي أجرتها الهيئة 476 طفلاً قدموا لمراكز الرعاية الصحية الأولية بدبي، لإجراء فحص «كوفيد19»، جُمعت منهم عينات اللعاب إلى جانب مسحة الأنف، ثم تم فحص العينات للكشف عن فيروس «كوفيد19» في مختبرات هيئة الصحة بدبي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن اللعاب يمكن استخدامه للكشف عن الحمض النووي الريبي للفيروس بحساسية تبلغ 87.7% ونوعية 98.5%. وقد كانت القيم التنبئية الإيجابية والسلبية لفحص اللعاب 92.2% و 97.6% على التوالي. وتُظهر هذه النتائج أنه يمكن استخدام اللعاب كعينة تشخيصية للكشف عن فيروس «كوفيد19».

يشار إلى أن الدراسة هي الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط، والأكبر من نوعها حتى الآن على مستوى العالم لاستخدام اللعاب لفحص «كوفيد19» عند الأطفال وتأتي كثمرة لجهود التعاون الوثيقة بين الجامعة وهيئة الصحة بدبي.