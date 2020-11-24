شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الأمن الدولي يعقد أول اجتماع بشأن تيغراي الأثيوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، بطلب من ثلاث دول هي تونس وجنوب أفريقيا و"سان فنسان وغرينادين"، أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تيغراي الانفصالية الأثيوبية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية مساء الإثنين.



وقالت المصادر إنّ المجلس سيلتئم في اجتماع مغلق سيعقده عبر الفيديو، من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كان سيصدر في أعقابه بيان رئاسي أم لا.

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