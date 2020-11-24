- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية.. غدا موعد سحب قرعة الأراضي السكنية الممنوحة في تبوك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حددت أمانة منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، موعد عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية والأوامر السامية، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعاً سكنية بمنطقة تبوك، والتي سبق أن أعلنت عنها الأمانة في وقتٍ سابق وقد حيث أكدت أمانة المنطقة خلالها بأنه ستُحدد آلية سحب القرعة فيما بعد.
وأكدت الأمانة أنه سيُعلن عن سحب القرعة يوم غد الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحاً، والتي تستمر لمدة يومين، وذلك بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.
ودعت الأمانة جميع المواطنين إلى الالتزام بالحضور الشخصي للمستفيد أو من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية, وأما من تعذر حضورهم ستقوم اللجنة بسحب القرعة عنهم.
وأوضحت الأمانة بأن عملية السحب ستكون حضورياً ويتم استخدام التقنية بالقرعة وفق آلية تضمن العدالة في توزيع الأراضي على المستفيدين، بحيث يتم اتخاذ أدق الإجراءات الاحترازية في الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة السعودية.. غدا موعد سحب قرعة الأراضي السكنية الممنوحة في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.