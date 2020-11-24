شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد القطامي لـ«الخليج»: توزيع أرباح 2020 مرتبط بمطالبتنا على «ليمتلس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أشار سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي في «ديار للتطوير»، أن إدارة الشركة لا تفكر باقتراح توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بالـ31 من ديسمبر/ كانون الأول 2020، إلا في حال التوصل لتسوية قضية «ليمتلس العقارية» وتحصيل ما قيمته 650 مليون درهم، إجمالي مطالباتنا التي هي أساس الخلاف.

وأوضح القطامي: إن محكمة «تمييز دبي» كانت قد أيدت حكماً أصدرته محكمة الاستئناف ألزمت فيه شركة «ليمتلس» بدفع تعويض لمصلحة «ديار للتطوير»، في الدعوى المرفوعة التي أقامتها الثانية ضد الأولى، وفسخ 18 اتفاقية بينهما لبيع وشراء قطع أراض بمشروع «داون تاون جبل علي»، على خلفية أضرار تكبدتها «ديار»؛ بسبب عدم التزام «ليمتلس» ببنود الاتفاقات المبرمة بينهما.

الأداء المالي

وبيّن أن أزمة جائحة «كورونا» قد أثرت في جميع القطاعات، ومنها الضيافة والعقار والمجالات المساندة المرتبطة به، الأمر الذي أثر في نتائج الكثير من الشركات العاملة فيها، ومن بينها «ديار» التي سجلت أرباحاً تراوحت حول 13 مليون درهم، وإيرادات بنحو 288 مليوناً، وساهمت قضية الخلاف مع «ليمتلس» في الوقت ذاته بدور واضح على نتائجنا المالية.

وتوقع القطامي، في تصريحات خاصة لـ«الخليج»، أن تحافظ الشركة على هامش الربحية مع نهاية السنة المالية 2020، في ظل ثبات الاستراتيجية التي تعمل بها، والتي تعتمد بشكل كبير على إدارة الأصول والمرافق والعقارات وتشغيل المنشآت الفندقية والتي تدر دخلاً سنوياً ثابتاً، وتعتزم «ديار» زيادته إلى 300 مليون درهم بحلول العامين أو الثلاثة المقبلة من خلال محفظة التأجير المملوكة للشركة أو التي تديرها لأطراف أخرى، ومع التوقعات الإيجابية بتحسن أداء قطاع الضيافة خلال العامين المقبلين في ظل أجواء التفاؤل بلقاح «كورونا».

ولفت الرئيس التنفيذي في «ديار» إلى أن الشركة ماضية في تنفيذ خطتها لخفض رأس المال بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية، وتقوم بالوقت الراهن باستيفاء الموافقات والإجراءات الأخرى اللازمة. كما أكد أنها لا تفكر في الدخول في سوق الاستحواذ أو التخارج في الشأن العقاري، وأنه لا خطط للاقتراض في الوقت الراهن أو إصدار سندات أو صكوك، وهذا يرتبط بالوضع المالي المستقر للشركة واستقرار مديونيتها عند نسبة 12% من إجمالي رأس المال.

إنجازات ومشاريع

وذكر أن «ديار» تملك محفظة قوية من الأراضي الفضاء التي تصل قيمتها السوقية إلى مليار درهم، وتخطط لتطوير مشروعين جديدين ضمن «ميد تاون» في «مدينة دبي للإنتاج الإعلامي» و«الخليج التجاري» بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار درهم. كما تضع الشركة في برنامجها الزمني تسليم 1300 وحدة عقارية متنوعة بين السكني والفندقي خلال العامين المقبلين حتى نهاية 2022.

وفيما يتعلق بمشروع «ميد تاون»، أنجزت الشركة 1238 وحدة سكنية متنوعة بين استوديو وغرفة وغرفتين وثلاث غرف، بيع منها نحو 90% لغاية الآن وحققت نسبة الإشغال فيها 50%، كما يتضمن 30 محلاً تجارياً ومجموعة متكاملة من المرافق المختلفة. ويراوح سعر البيع حول 1000 درهم للقدم المربعة.

ترسية عقود

وأعلنت «ديار للتطوير»، الاثنين، عن بدء أعمال البناء في المرحلة الثالثة والرابعة ضمن مجمع «ميد تاون». وتم منح عقد بقيمة 370 مليون درهم لشركة «غامون آند بيليموريا». وأصبحت المرحلة الثالثة «منطقة نور» متاحة الآن للبيع مع برنامج «ديار» للسداد المرن الذي يتضمن دفعة أولى بـ10% فقط مع خيارات متعددة تمتد حتى 10 سنوات.