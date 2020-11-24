شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصرافة والحوالات في الإمارات ينمو بين 5-10% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي- وام

حافظ قطاع الصرافة والحوالات المالية في دولة الإمارات على نشاطه منذ بداية عام 2020، وتراوحت نسبة نموه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بين 5 إلى 10% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي محمد الأنصاري: «إن نسبة النمو المسجلة في قطاع الصرافة والحوالات للأفراد خلال أكتوبر ونوفمبر، تعكس استمرار القطاع بالمحافظة على نسب نمو جيدة في أعماله، وذلك على الرغم من حالة التباطؤ التي شهدتها العديد من القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم».

وتوقع الأنصاري، ارتفاع وتيرة نشاط قطاع الصرافة والحوالات في الدولة خلال العام المقبل 2021، وذلك بدعم من بعض الأنشطة التي سيجري تنظيمها في الإمارات وفي مقدمتها معرض إكسبو دبي، مؤكداً أن عودة الحركة إلى قطاع السياحة والسفر، سيسهم في زيادة نشاط الصرافة والحوالات خلال الفترة القادمة.

على صعيد متصل، أكد الأنصاري، أن تنظيم عمل وسطاء الحوالة غير المسجلين يأتي في إطار الجهود المستمرة للمصرف المركزي التي تستهدف زيادة الشفافية في التعاملات المالية والالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بالموضوع.

وقال إن التحويلات التي تتم عن طريق وسطاء الحوالة غير المسجلين منخفضة مقارنة مع إجمالي ما يتم من خلال الوسطاء المرخصين.

يشار إلى أن المهلة التي منحها المصرف المركزي لوسطاء الحوالة غير المسجلين من أجل تصويب أوضاعهم والمبادرة إلى التسجيل وفقاً للنظام المعمول به تنتهي بتاريخ 2 ديسمبر المقبل؛ حيث سيتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية المطبقة بحق المخالفين من قبل المصرف المركزي.