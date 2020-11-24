شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم تيسلا تقفز 6.6% وترفع ثروة مؤسسها ماسك إلى 111 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم تيسلا بنسبة 6.6% أمس، فوق 521 دولاراً، وهو ما يعني اقتراب الشركة من قيمتها السوقية 500 مليار دولار، وزادت ثروة إيلون ماسك بنحو 6.4 مليارات دولار إلى 110.9 مليار دولار، عقب ارتفاع السهم.

ويقلّص فارق الثروة بين ماسك وصاحب المركز الثالث على لائحة أكبر مليارديرات العالم بيل غيتس إلى أقل من 8 مليارات دولار

ارتفعت مكاسب الشركة إلى 27%، عقب أسبوع من إعلان إدراج أسهمها S&P 500 في ديسمبر/كانون الأول، مما أجبر صناديق المؤشرات على شراء مليارات من الأسهم دولارات من مخزونها.

أصبحت تسلا صانع السيارات الأكثر قيمة، رغم أن إنتاجها يقل بكثير عن شركات تويوتا أو فولكس فاغن أو جنرال موتورز، علماً بأنّ قيمة تيسلا أصبحت تعادل خمس مرات القيمة السوقية لشركات السيارات العريقة.

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