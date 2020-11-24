شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان ينفي وجود خلافات مع ميسي في برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فنّد أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة تكهنات حول وجود خلافات مع زميله ليونيل ميسي وقال: إنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً حيال تعليقات سلبية عن اللاعب الأرجنتيني من وكيله السابق، وكذلك من عمه.

وتحدث إيريك أولهاتس وكيل جريزمان السابق في وقت سابق هذا الشهر وقال إن الأمور أصبحت صعبة على اللاعب الفرنسي في برشلونة، بسبب هيمنة ميسي المبالغ فيها على الأمور، بينما قال عم اللاعب إنه ليس من السهل اللعب في الفريق ذاته مع أفضل لاعب في العالم ست مرات.

ورد ميسي الأسبوع الماضي وقال، إنه سئم من إلقاء اللوم عليه في أي مشكلة تتعلق ببرشلونة.

وقال جريزمان إنه لا يستطيع أن يلتزم الصمت أكثر من ذلك.

ونقلت شبكة موفيستار عن جريزمان قوله «لطالما وجدت تعليقات منذ فترة طويلة، والآن حان الوقت لكي أقول كفى».

وأضاف «وكيلتي هي أختي، لكنها لا تتحدث، وكذلك حال الوالدين أيضاً، فلا أحد يتحدث. عرض إيريك رأيه لكن هذا يمكن أن يتسبب في الكثير من المشكلات والشكوك حول علاقتي بليونيل. يدرك ليونيل أني أكن له الكثير من الاحترام وأنا أتعلم منه».

وتابع «لا يعرف عمي كيف تسير الأمور في كرة القدم. أراد صحفي الحصول على جملة منه... لقد أبلغت ليونيل أني لا أستطيع أن أفعل شيئاً معهما. لا أتحدث إليهما».