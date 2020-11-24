شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الداخلى بـ"هيئة الاستعلامات" يطلق سلسلة ندوات للتوعية الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو محسوب، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، أنه فى إطار التعاون بين قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ومصلحة الضرائب المصريه يعقد اليوم الثلاثاء بمجمع إعلام بنها، ندوة حول الفاتورة الإلكترونية والإقرار الضريبى الإلكترونى للأشخاص الطبيعيين .

وأضاف عمرو محسوب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه الندوة تعد الأولى فى سلسلة لقاءات يعقدها قطاع الإعلام الداخلى بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الضرائب المصرية تستهدف التوعية الضريبية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار دور قطاع الإعلام الداخلى ومسئوليته نحو التوعية والتثقيف والتنوير حول كافة القضايا المجتمعية.

وكان رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكد من قبل على اهتمام مصلحة الضرائب بمد جسور الثقة مع المجتمع الضريبى وكافة مؤسسات المجتمع المدنى من خلال سعيها لنشر الوعى الضريبى عن طريق عقد سلسلة من ندوات التوعية الضريبية المجانية للتيسير على الممولين وتقديم الدعم الفنى لهم وخاصة مع مشروعات التطوير والتحول الرقمى الذى تشهده المصلحة وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية ،وخاصة مع قرب موسم الإقرارات الضريبية فى شهر يناير القادم، لافتًا إلى دعم ورعاية وزير المالية لهذه الندوات وحرصه على متابعتها بشكل مستمر.

وأشار الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن مصلحة الضرائب تشهد ثورة فى مشروعات التطوير والميكنة والتى من شأنها نقل المصلحة إلى مستوى عالمى من النظم الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية المنشودة، وتعد منظومة الفاتورة الإلكترونية من أهم هذه المشروعات والتى يحقق تطبيقها عدد من المزايا منها أن المسجل يستطيع خصم الضريبة السابق سدادها على مشترياته كما أن المصلحة تستطيع التأكد من سلامة هذا الخصم، وكذلك تيسير إجراءات الاستيفاء، كما أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يقلل من المنازعات ويزيد من الثقة بين الممول والمصلحة والتى تستطيع أن تحصل على تقديرات للإيرادات بشكل دقيق .