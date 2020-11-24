محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 200 قطعة سلاح ناري، و230 قضية مخدرات، وتنفيذ 59970 حكم قضائي متنوع. كما أسفرت الجهود عن ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 12 متهما ارتكبوا 9 حوادث متنوعة. وضبطت الحملات 220 دراجة نارية مخالفة، 17 ألف مخالفة مرورية، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها تنفيذ 60 ألف حكم قضائي.. جهود قطاع الأمن العام على مدار يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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