بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم مروع بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس– حسام الدين أحمد:

شهدت محافظة السويس اليوم الثلاثاء، حادث تصادم سيارة ملاكي بلوري شرطة، وانقلاب سيارة أخرى حاول قائدها تلافي الاصطدام بهما، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 أخرين.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغًا من الأهالي بتصادم سيارة ملاكي بلوري شرطة أمام مدينة السلام 2، وانقلاب سيارة ملاكي أخرى بموقع الحادث.

وقال مصدر طبي مسئول بمديرية الصحة في السويس، إن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، وتسب في وفاة كل من الحسن ماجد حسن 19 عامًا، وعمر خالد مصيلحي 22 عامًا، وأحمد محمد يحيى 21 عامًا، ومحمد خميس لبيب 23 عامًا.

وأضاف المصدر أن مستشفى السويس العام استقبلت 13 مصابًا، بينهم 11 مجندًا كانوا يستقلون لوري الشرطة، و2 آخرين كانا يستقلان السيارة الملاكي وحالتهم مستقرة.

وانتقل اللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، واللواء عبدالرحمن هريدي مساعد مدير الأمن، إلى موقع الحادث.

وأفادت المعاينة وأقوال شهود العيان أن سبب الحادث السرعة الزائدة، إذ اصطدمت سيارة ملاكي مسرعة بمؤخرة سيارة لوري تابعة لوزارة الداخلية تسير ببطء يمين الطريق المتجه لمدينة السلام يستقلها 11 مجندًا.

ونتيجة للسرعة وقوة الاصطدام توفي 4 أشخاص كانوا داخل السيارة، بينما انحرفت سيارة الشرطة نحو الرصيف يمين الطريق، وأصيب 11 مجندًا داخلها.

وأثناء ذلك وصلت سيارة ملاكي حاول قائدها تفادي الحادث فانحرف أقصى اليمين وانقلبت عدة مرات واجتازت طريق الخدمة حتى وصلت إلى الجزيرة الخضراء أمام الجامعة.