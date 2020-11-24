محافظ بورسعيد: طلبات التصالح غير المكتملة كأن لم تكن

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن طلبات التصالح غير المكتملة في مخالفات البناء تعتبر كأن لم تكن، وسيجري التعامل معها كحالات مخالفات بناء.

وطالب المحافظ، خلال اجتماعه مع الأجهزة المعنية، أصحاب المخالفات الذين تقدموا بطلبات تصالح دون سداد رسوم الجدية، بسرعة استكمال الإجراءات وسداد الرسوم المقررة.

وشدد على ضرورة استغلال المهلة المتبقية التي منحتها الدولة لإثبات جدية التصالح في مخالفات البناء، التي تنتهي آخر الشهر الحالي، والتي سيجرى بعدها تنفيذ القانون بكل حزم مع الحالات المخالفة.