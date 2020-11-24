الصين تعلن عن 22 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت 22 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 23 نوفمبر مقارنة مع 11 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 20 من الحالات الجديدة كانت إصابات قادمة من الخارج. وجرى رصد حالة عدوى محلية في شنغهاي وأخرى في تيانجين.

تم تتبع حالة شنغهاي مع حالة ثانية أبلغ عنها في وقت سابق في المدينة

كما أبلغت اللجنة عن ثماني حالات جديدة بدون أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، مقارنة بعشر حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 86464 حالة، في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

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