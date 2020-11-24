يرتقب صدور أغنية تجمع زهير بهاوي، وسعد لمجرد، في وقت قريب، بعدما طالها التأجيل أكثر من مرة، نتيجة انشغالات الفنانين المغربيين.
وأكد الإعلامي، فهد الهاشمي، في برنامج “الحصاد” الأسبوعي، أن العمل يصدر على قناة زهير بهاوي في “يوتوب”، ويجمع بين الراي، والأغنية المغربية.
وكان بهاوي قد صرح سابقا بأن العمل المشترك، الذي سيجمعه بالمجرد، هو من كلماته، وألحانه، معتبرا إياه منتوج ثمرة صداقة قوية تربطهما، منذ بداياته في المجال الفني.
وسعد تجمعه علاقة صداقة قوية ببهاوي، منذ سنوات، إذ كان قد اختاره للمشاركة رفقته في حفله في موازين عام 2016، مانحا إياه دفعة، بينما كان لا يزال في بداية مشواره.
كانت هذه تفاصيل خبر بهاوي يعتزم إصدار “ميني ألبوم”.. والعمل مع لمجرد باكورة أغانيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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