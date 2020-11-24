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شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات حقوق الإنسان في أنقرة.. وفاة طالب تركى نتيجة التعذيب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
استمرارا لسياسات تركيا القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان في أنقرة، توفى طالب بالكلية الحربية التركية، ويدعى يوسف كورت، بعد إصابته بمرض السرطان داخل معتقلات الدولة التركية.
وذكر موقع تركيا الآن، أن الطالب يوسف كورت، هو أحد المعتقلين بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب 15 يوليو المزعوم في تركيا، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وكان يقطن في قرية صارباير، التابعة لمدينة أسكي شهير.
واعتقل يوسف كورت بعد ما يسمى بمحاولة الانقلاب، وأمضى 8 أشهر في السجن، ثم أصيب بالسرطان، وعندما ساءت حالته تم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفى ، في المستشفى التي كان يعاج فيها. وكان يوسف قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة «محاولة الانقلاب».
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