جريمة جديدة.. سلطات الرئيس التركي تحجب 272 موقعاً إلكترونياً

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

حجبت السلطات التركية، 272 موقعًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت في شهر ،وزعمت أنها تبث من الخارج،ومن بينها مواقع كردية.



جاء ذلك وفق بيان صدر، عن ولاية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

وتخضع شبكة الإنترنت لرقابة صارمة في تركيا، وتحجب السلطات مئات المواقع سنويا.

ومن بين أشهر المواقع التي تعرضت للحجب فترة طويلة موقع موسوعة “ويكبيديا” الذي رفع عنه الحظر بموجب حكم قضائي بعد أن أزال الموقع صفحات اعترضت عليها الحكومة التركية.

ويهاجم أردوغان بصورة متكررة شبكات التواصل الاجتماعي والتي باتت من المنافذ القليلة التي مازالت تجرؤ فيها الأصوات وبأسماء مستعارة على التعبير عن موقفها في تركيا.

وتراقب السلطات التركية "تويتر" و"فيسبوك" عن كثب، وتستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.

وتشعر العديد من المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي ،في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وفي يوليو/تموز الماضي، مرر البرلمان التركي، مشروع قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، وبموجبه تضع الحكومة التركية بزعامة أردوغان، تلك المواقع تحت تحكمها، حيث تصبح عرضة للحجب حال لم تمتثل لإزالة محتوى معين.

ويثير هذا القانون قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم أردوغان بالسعي إلى السيطرة على هذه الشبكات.