بالفيديو.. اشتعال النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية بمطار إسباني

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيروايز” من طراز “بوينغ 747″، في مطار إسباني. ونشرت وكالة “سبوتنيك” مقاطع فيديو تُظهر ألسنة اللهب تتصاعد من خلف قمرة القيادة في مقدمة الطائرة. وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق مستخدمين خراطيم المياه، لكن الطائرة تعرضت لأضرار جسيمة، وفقا لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. ولم يعرف سبب الحريق الذي لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

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