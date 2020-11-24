شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن عن 22 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت 22 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 23 نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع 11 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 20 من الحالات الجديدة كانت إصابات قادمة من الخارج. وجرى رصد حالة عدوى محلية في شنغهاي وأخرى في تيانجين.

تم تتبع حالة شنغهاي مع حالة ثانية أبلغ عنها في وقت سابق في المدينة إلى حاوية من أمريكا الشمالية، قام الرجلان بتنظيفها عند وصولها إلى المطار، وفقا لصحيفة شنغهاي ديلي.

كما أبلغت اللجنة عن ثماني حالات جديدة بدون أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، مقارنة بعشر حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 86464 حالة، في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.