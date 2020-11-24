كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 300 إصابة بكورونا

سيف اليزيد - سجل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أكثر من 300 إصابة اليوم الثلاثاء بسبب تراكم الإصابات المتفرقة في جميع أنحاء البلاد، مع وجود ضوابط أكثر صرامة لمكافحة الفيروس في العاصمة وضواحيها وسط عودة ظهور الفيروس.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) اليوم أن كوريا الجنوبية أضافت 349 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما يشمل 320 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 31,353 إصابة.

وحذرت السلطات الصحية من أن موجة ثالثة من كورونا جارية بسبب الإصابات الجماعية من التجمعات الخاصة والعامة ، ودعت إلى اتخاذ إجراءات أقوى.

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