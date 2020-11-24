مصر تسجل 354 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر هو 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تماثلت للشفاء و6560 حالة وفاة.

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