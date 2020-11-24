ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة إلى بايدن

سيف اليزيد - اليوم 07:12 عربي ودولي ع+ ع- أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنّه لم يعد يعارض منح فريق الرئيس المنتخب جو بايدن التمويل الفدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّه وإذ يشكر إميلي مورفي مديرة وكالة الخدمات العامة على رفضها الاعتراف بفوز بايدن ممّا حرم الرئيس المنتخب من موارد مالية وإحاطات استخباراتية لا بدّ منها لنقل السلطة إلى فريقه فإنّه "ومن أجل مصلحة بلدنا، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يجب القيام به في ما يتعلق بالبروتوكولات الأوّلية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء نفسه". المصدر: وكالات

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