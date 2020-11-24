شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقى يكشف ارتفاع عدد المعتقلين فى سجون تركيا لرفضهم سياسات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، انتهاء المجلس من تقريره حول أوضاع السجون بتركيا، مضيفا أن تقرير المجلس توصل إلى أنه وفقا لما أظهرت إحصاءات حكومية رسمية فى تركيا، ارتفاع عدد السجناء فى هذا البلد إلى مستوى غير مسبوق، فيما يمثل المعتقلون السياسيون خمس المحبوسين.

وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه طبقا للمعلومات الصادرة عن هيئة الإحصاء الحكومية فإن عدد السجناء بلغ فى نهاية ديسمبر 2019 حوالى 478 وفى عام 2018 بلغ نحو 264 ألف سجين ويزيد هذا الرقم بنسبة 14% عن التاريخ نفسه فى نهاية عام 2017، وفى عام 2013، فقد كان هناك 188 سجينا من بين كل 100 ألف تركى فى المتوسط، لكنه ارتفع فى 2018 ليصبح 323 لكل 100 ألف.

ولفت عبد الجواد أحمد، إلى أنه وفقا لهذه الأرقام فإن تركيا أصبحت ثانى أكثر دولة فيها سجناء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، التى تضم 36 دولة، مطالبا المفوض السامى لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعنى بالأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصى حقائق عن أوضاع السجون والسجناء بتركيا للوقوف على الانتهاكات التركية تجاه السجناء والمحتجزين والمعتقلين فى السجون التركية وأوضاعهم الإنسانية المخالفة للقواعد الدولية والنموذجية لمعامله السجناء.