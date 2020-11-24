شكرا لقرائتكم خبر عن 2 ديسمبر موعد انتهاء الدعاية لمرشحى الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين يخوضون سباق انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 2 من شهر ديسمبر المقبل، حيث أن الجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، حدد موعد استئناف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لتبدأ من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.

ووفقا للجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، تجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومى 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.

جدير بالذكر، أن انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أجريت أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الأولى يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر،.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.