​"أولياء أمور مصر" يطالبون بحذف الحشو وإغلاق المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه منذ بداية العام الدراسي كانت هناك مطالب لأولياء الأمور، حول ضرورة استكمال المناهج التي لم يتم شرحها في الترم التاني للعام الماضي لوجود فيروس كورونا، خاصة المواد التراكمية مثل قواعد النحو واللغة الإنجليزية والرياضيات، وهذا دليل على حرص الجميع على تعليم أولادهم ولكن لم يتم ذلك للأسف، لأن هناك مناهج مكدسة في العام الدراسي والوقت لا يسمح بذلك.

وأضافت الحزاوي، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور عند عرض موضوع التقييم بالأبحاث اعترضوا، لكن الوزارة أصرت وأعتبرتها وسيلة يمكن الاعتماد عليها مستقبلًا، نظرًا للفائدة العظيمة التي تعود على الطالب، وهذا يعكس مدى اهتمام غالبية أولياء الأمور بالتعليم.

وطالبت الحزاوي، الوزارة أن تأخذ في اعتبرها القلق المشروع لدى أولياء الأمور في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ومطالبهم هو رفع الغياب وكل ولي أمر يكون مسئول على ابنه، ومراجعة نسبة أعمال السنة، أما بالنسبة لمدارس اللغات فقد وجد أولياء الأمور عدم توافر حصص في القنوات التعليمية لهم.

كما طالبت الوزارة بضرورة توفير لمدارس اللغات العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، خصوصًا أن في اتجاه لكثير من أولياء الأمور الاعتماد عليها، خوفًا من الموجة التانية لجائحة كورونا.

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