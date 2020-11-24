التحالف بقيادة السعودية: هجوم الحوثيين في جدة يستهدف أمن الطاقة العالمي

أعلنت السعودية، اليوم (الاثنين)، عن نشوب حريق بخزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف.

وذكر مصدر مسؤول بوزارة الطاقة في بيان أنه «عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف».

وأضاف: «فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، ولم تحدث، جراء هذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد»، مشيراً إلى أن «إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر».

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرهابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وكرر المصدر تأكيد المملكة على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية والجهات التي تقف خلفها.

وقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف بقيادة المملكة في اليمن قوله اليوم الاثنين إن الحوثيين ثبت تورطهم في هجوم على خزان وقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة.

وأضاف العميد الركن تركي المالكي "ثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي".

ونقلت الوكالة عن المالكي قوله أيضا "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين".

