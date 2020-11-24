الملك سلمان: السعودية سبّاقة في محاربة التطرف وتعزيز التسامح

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، أن بلاده سباقة في المبادرات التي تحارب التطرف وتعزز التسامح.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه خادم الحرمين من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي هنأه على النجاح الباهر لأعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها السعودية هذا العام.
وأعرب رئيس المجلس الأوروبي عن تقديره لجهود السعودية المشهودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، ورغبة المجلس في تعزيز التعاون في هذه المجالات مع المملكة انطلاقاً من دورها القيادي في العالم الإسلامي.
ونوّه الملك سلمان بالعلاقات بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا الحرص على تعزيزها لما فيه مصلحة المملكة ودول الاتحاد والأمن والسلام العالمي.
وأشار إلى أن السعودية سباقة في أخذ المبادرات التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب، وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والحوار بين أتباع الأديان، استشعاراً منها بمسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع.
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