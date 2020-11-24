قبل انطلاق البطولة.. سريع واد زم يعلن شفاء 16 فردا من فيروس كورونا

أعلن قريق سريع واد زم، اليوم الاثنين، شفاء 16 فردا من الفريق، كانت التحاليل الطبية، الخاصة بفيروس كورونا المستجد، قد أكدت إصابتهم، قبل أسبوعين.

وأوضح الكاتب الإداري لفرق واد زم، نور الدين هيشامي، لـ”اليوم 24″ أن جميع المصابين، البالغ عددهم 16 شخصا، من لاعبين، وأطر النادي، تعافوا من فيروس كورونا، والتحقو بتدريبات الفريق.

وكان الفريق قد أعلن، السبت 14 نونبر الجاري، عبر صفحته الرسمية في فايسبوك تسجيل إصابات بالفيروس في صفوفه، وقال: “بعد المسحة الطبية، التي أجراها فريق سريع وادي زم، تبين أن هناك إصابة 12 لاعبا و4 مرافقين”.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد حددت، يوم 04 دجنبر المقبل، موعدا لانطلاق منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لموسم 2020- 2021، على أن تختتم، في 18 غشت من السنة المقبلة.